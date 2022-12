NBA, Paolo Banchero inarrestabile: 23 punti e vittoria contro Toronto

Seconda vittoria consecutiva per i Magic che, dopo la vittoria all’overtime con i Clippers, fermano anche i Raptors all’Amway Center. Ai canadesi non basta un Siakam da 36 punti, 9 rimbalzi e sette assist. Per coach Mosley e i suoi, fondamentali un Franz Wagner da 34 punti e il solito Paolo Banchero, che chiude la partita con 23 punti, 6 rimbalzi e 4 assist con un fantastico 8/11 dal campo.

Oltre alle cifre di questo ragazzo – con questa siamo a 15 delle prime 20 partite in NBA sopra quota 20 punti – quello che colpisce è la maturità e la personalità con cui gioca. Un’ala grande di 2.08m che crea per i compagni dal palleggio, porta palla sui pick and roll e tira come una guardia da ogni zona del campo non si era ancora mai vista.

Paolo Banchero is not your average rookie. 😤 pic.twitter.com/WO1SKhG467 — Hoop Central (@TheHoopCentral) December 10, 2022

THE FUTURE IS BRIGHT IN ORLANDO

Autore di due liberi fondamentali a fine partita, Paolo ha commentato così la prestazione dei suoi:

“Direi che mi sento abbastanza tranquillo [quando sono in quelle situazioni], i miei compagni si fidano di me e tutti ci fidiamo l’uno dell’altro in quei momenti. Ci siamo fidati di Markelle [Fultz] che ha preso quel tiro e di Franz [Wagner] che ha preso il rimbalzo e segnato. Stessa cosa in difesa, non avremmo dovuto cambiare, invece sono finito io su VanVleet e Markelle [Fultz] su Siakam. Ci fidiamo veramente tanto dei nostri compagni e io non ho paura di prendermi la responsabilità in quei momenti.”

