NBA, Zion Williamson fa arrabbiare i Suns: “La mia schiacciata? L’anno scorso hanno eliminato i miei compagni”

La sua superba schiacciata (360 windmill) negli ultimi secondi della partita tra Pelicans e Suns ha deliziato il pubblico allo Smoothie King Center, ma ha fatto incazzare sensibilmente i Suns. La tradizione è che quando la partita è ormai finita, non si giochi mai l’ultimo possesso per rispetto dell’avversario. Ma Zion Williamson, nel post-match, ha ammesso di avere ancora nel cuore la sconfitta per 4-2 della sua squadra nel primo turno dei playoff, proprio contro Phoenix:

“Io non c’ero, ma dovete capire cosa ho provato… L’anno scorso hanno mandato a casa i miei compagni. Ho perso l’intera stagione. Mi sono lasciato prendere un po’ la mano, lo ammetto. Ma l’anno scorso ero in quello spogliatoio, i miei fratelli stavano male perché i Suns ci avevano mandato a casa. È stato un momento difficile da vivere. La schiacciata? Mi sono lasciato trasportare dal momento, è vero. Non è qualcosa che faccio solitamente… se dovessero fare la stessa cosa anche loro, non avrei problemi.”

