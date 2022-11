Paolo Banchero segna 19 punti al rientro: Magic sconfitti dai Philadelphia 76ers

Dopo sette partite di stop per infortunio, Paolo Banchero è tornato in campo nella notte per la sfida casalinga dei suoi Orlando Magic contro i Philadelphia 76ers. Nonostante le assenze pesanti di James Harden, Joel Embiid e Tyrese Maxey, gli ospiti hanno raccolto il 10° successo stagionale.

19 punti per la prima scelta assoluta del Draft NBA 2022, 5-12 al tiro e 8-11 dalla lunetta. Amarezza in casa Magic per un terzo quarto da 30 punti subiti, ma soprattutto per una partita sfuggita di mano nel finale. Al giro di boa del quarto periodo Orlando si è trovata per ben due volte entro i cinque punti di scarto, senza mai riuscire a piazzare la zampata in grado di ricucire del tutto lo strappo.

Il ritorno di Paolo Banchero non basta ai Magic: 19 punti ma altro KO

Di seguito le dichiarazioni di Banchero al termine della gara in conferenza stampa:

“Abbiamo perso brutti palloni, me compreso, abbiamo davvero dato loro la palla. Negli ultimi quattro cinque minuti vorresti prendere sempre ottimi tiri e quelle palle perse ‘giocabili’ [live-ball turnovers ndr.] non hanno affatto aiutato. Gli avversari poi hanno diversi veterani a loro agio in certi momenti della partita, si è visto. Dopo due settimane senza giocare il mio corpo deve un po’ rimettersi in pari, ma è stato bello tornare. Avrei potuto senza dubbio fare meglio, sono comunque riuscito ad andare spesso in lunetta.”

Le squadre si ritroveranno contro sullo stesso campo tra poche ore, nella notte tra domenica e lunedì. Banchero ha sottolineato alcuni aspetti sui quali porre l’attenzione:

“Taglia fuori a rimbalzo offensivo e difesa sul perimetro. Dobbiamo giocare meglio sotto i tabelloni e trovare i loro tiratori. […] In generale, non voglio dire che stasera avessimo poca energia, ma possiamo sicuramente fare uno scatto in più a livello di intensità.”

