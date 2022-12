NBA, Anthony Davis: “Sono ancora scioccato per la sconfitta con Phila”

Sconfitta ‘strana’ per i Los Angeles Lakers che nella notte NBA hanno ceduto di fronte ai Philadelphia 76ers dopo un finale di regolamentari drammatico. I californiani – sotto 119-110 a 34.8 secondi dalla fine – erano riusciti a rimontare, prima di crollare nei tempi supplementari con il parziale di 2-13.

La cosa più folle di questo match è che Anthony Davis ha peraltro avuto in mano la chance di vittoria nei tempi regolamentari. A meno uno, su un dai-e-vai con Russell Westbrook , Davis non è riuscito a concretizzare l’azione, subendo però fallo per andare ai liberi. AD avrebbe quindi potuto dare il vantaggio alla sua squadra, ma ha sbagliato il secondo tiro dalla lunetta, mandando la partita ai tempi supplementari.

Come detto, all’overtime Phila ha fatto la voce grossa, complice anche uno 0/5 dal campo di Russell Westbrook che ha fatto deragliare i suoi. Queste le parole di Anthony Davis a riguardo:

“Fa male questa sconfitta, di sicuro. Sono ancora sotto shock per aver sbagliato il mio tiro.”

Il blackout di Phila al termine dei regolamentari è invece spiegato in questa maniera da Joel Embiid:

“Il momento di difficoltà? Stavo solo cercando di capire cosa stesse succedendo, onestamente. Non avremmo mai dovuto trovarci in questa posizione. Ma sono contento che abbiamo avuto un’altra opportunità per conquistare la vittoria, che siamo andati ai supplementari e che abbiamo concluso il lavoro in maniera perfetta.”

