NBA, Marcus Smart: “Sono sicuro che nessuno aveva più fiducia in Blake Griffin”

Dopo la difficilissima stagione ai Nets, Blake Griffin ha trovato tardivamente una franchigia. Il giocatore è stato firmato dai Boston Celtics solo dopo che hanno perso Danilo Gallinari, infortunatosi poco prima di Eurobasket. Le aspettative riposte sull’ex All-NBA non erano altissime, ma dopo un quarto di stagione, Blake è una delle più grandi soddisfazioni della migliore squadra del campionato.

Ieri sera ha giocato un ruolo importante nella nuova vittoria della sua squadra a Toronto. Griffin ha terminato con un bottino di 13 punti, 8 rimbalzi, 2 assist e 1 recupero in 32 minuti. In assenza di Al Horford, Blake ha fatto il suo, aiutato anche da un buon Luke Kornet.

Il lungo gioca solo occasionalmente, ma quando Joe Mazzulla lo chiama, lui risponde. Sorprendendo persino i suoi compagni di squadra, a partire da Marcus Smart che ha elogiato così il giocatore:

“Sono sicuro che nessuno qui e in giro per il mondo sapesse che Blake aveva ancora benzina nel serbatoio. Vederlo in campo e portare l’energia che ci porta è sempre bello, non potremmo chiedere di meglio. Non c’è da meravigliarsi se tutti amano Blake. Non c’è da meravigliarsi se è in questa squadra e ancora qui in questo campionato.”