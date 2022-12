Nella notte brilla ancora una volta Luka Doncic, autore di una prestazione da 33 punti nella vittoria dei Dallas Mavericks contro i Phoenix Suns. Per i texani si tratta della vittoria con più ampio margine dalla contro la franchigia dell’Arizona da Gara 7 della semifinale di Western Conference dello scorso anno.

Una vittoria importante per i Dallas Mavericks arrivata dopo un periodo di prestazioni altalenanti: quello contro Phoenix si tratta del secondo successo consecutivo, sintomo che la squadra sta trovando compattezza e confidenza nei propri mezzi. È lo stesso Luka Doncic a ad affermare che ora i Mavs stanno trovando il giusto modo di esprimersi, dimostrando – come fatto questa notte – tutto il loro valore:

Luka Doncic speaks with the media following the 130-111 win over the best team in the West! #MFFL | @dallasmavs on @BallySportsSW 📺 pic.twitter.com/RXYB1v7azE

