Dopo aver dato il colpo di grazia ai Lakers la settimana scorsa, Andrew Nembhard condanna alla sconfitta i Golden State Warriors: serata particolarmente negativa per Steph Curry, mentre Klay Thompson supera Jason Kidd e Dirk Nowitzki nella classifica dei migliori tiratori da tre della storia NBA.

Steph Curry: “Klay ha fatto qualcosa di straordinario”

Nel post partita Steph Curry si sofferma poco sulla prestazione – 12 punti, quattro rimbalzi e sei assist – e preferisce concentrarsi sul record di Klay Thompson che, con otto triple su 16 tentativi, si piazza al 13esimo posto della classifica All-time di realizzatori da tre punti NBA, superando così Jason Kidd e Dirk Nowitzki:

“Klay ha fatto qualcosa di straordinario oggi e se lo merita per tutto quello che ha passato: ha sempre dato il massimo e ha lavorato duramente. Oggi non è andata come speravamo, dobbiamo vedere cosa abbiamo sbagliato e pensare subito alla prossima partita”

Anche Steve Kerr è felice del traguardo di Klay Thompson, come racconta nel post partita:

“Ricordo quando segnò 60 punti contro Indiana nel 2016: molti si arrabbiarono perché lo tolsi e non potè raggiungere i 70 punti, ma eravamo in ampio vantaggio alla fine del terzo quarto e sapevo che avremmo vinto. Negli anni Klay è diventato sempre più letale e molte partite lo dimostrano, tra cui quella del 2016 e quella di oggi”

Klay Thompson: “È incredibile aver superato due leggende come Kidd e Nowitzki”

I complimenti di Steph Curry e Steve Kerr possono solo che aiutare Klay Thompson a realizzare quanto fatto. Nella conferenza stampa post partita, infatti, il numero 11 Warriors è molto emozionato per aver superato Dirk Nowitzki e Jason Kidd nella classifica All-time NBA dei tiratori da tre:

“È davvero incredibile, loro sono due leggende e le ho superate: Jason e, soprattutto per me, Dirk hanno rappresentato tanto. Non ho parole per descrivere questa sensazione, è semplicemente incredibile”

