NBA, Ja Morant continua ad incantare: 33 punti, 10 assist e giocate da fantascienza

Quando giocano i Grizzlies c’è sempre uno spettacolo da guardare che si chiama Temetrius Jamel Morant. Anche stanotte, protagonista di diverse giocate in cui fluttua in aria più di ogni altro essere umano, condite da passaggi perfetti per i compagni e cambi di velocità che non dovrebbero essere legali.

Neanche le cifre sono state da meno: 33 punti, 10 assist, 5 rimbalzi con 12/23 dal campo in soli 35 minuti sul parquet di Detroit. Come al solito, per le giocate da highlights andrebbero visti integralmente i 35 minuti, ma vi lasciamo un piccolo riassunto:

Ja Morant sta viaggiando a 28.4 punti, 7.5 assist, 6.3 rimbalzi con il 46.4% dal campo e il 37% da tre in stagione fino ad ora. Se questo ragazzo è attualmente ottavo per la corsa all’MVP, dovremmo renderci conto di cosa stiamo guardando quest’anno in termini di eccellenza offensiva e costanza da parte di questi fenomeni che scendono in campo ogni sera.

