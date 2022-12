NBA, Anthony Davis mostruoso: segna 55 punti e domina gli Wizards

Dopo la fantastica prestazione di venerdì notte da 44 punti contro Giannis e i suoi Bucks, Anthony Davis continua a trascinare i suoi. Stanotte è arrivato il terzo successo consecutivo per i Lakers che, dopo l’uragano di inizio stagione, sembrano aver trovato il loro equilibrio con un AD protagonista e un Westbrook sesto uomo di lusso. Dopo la vittoria di stanotte 130-119 contro Washington, i losangelini sono 10-12 di record, ancora 12esimi nella Western Conference, ma con l’obiettivo Playoff sempre più a portata di mano.

Il tabellino di Davis a fine partita recita: 55 punti, 17 rimbalzi e tre stoppate, con un assurdo 22/30 dal campo. Diventa l’unico nella storia dei Lakers – insieme a Shaq – ad aver registrato almeno 40+10 in due partite consecutive. Dei 55 punti segnati, fanno parte anche questi 2 messi in testa a Gafford e Porzingis insieme:

ANTHONY DAVIS POSTER DUNK OVER TWO DEFENDERS 🤯 🎥 @NBApic.twitter.com/1vwUfaPXI0 — The Athletic (@TheAthletic) December 5, 2022

MVP IN ARRIVO?

Certamente non dispiace ricevere i cori “MVP. MVP. MVP” anche quando giochi in trasferta, ma ad un Anthony Davis tornato più in forma e dominante che mai, non sembra interessare molto:

“Il mio obiettivo è il titolo. Il mio obiettivo rimane quello, il resto viene da solo ed è sempre stato così. La squadra viene sempre prima di qualsiasi premio o riconoscimento individuale. Dobbiamo continuare a giocare così e a vincere partite, il resto verrà da solo.”

