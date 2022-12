Mercato NBA, Damian Lillard proverà a trattenere Jerami Grant ai Portland Trail Blazers

Damian Lillard ha esteso in estate il proprio contratto con i Trail Blazers e l’intenzione è quella di convincere anche i futuri free agent NBA a sposare a lungo termine la causa di Portland.

Cosa farà Portland con Jerami Grant: le opzioni Blazers sul tavolo

Dal 6 gennaio prossimo Jerami Grant potrà ad esempio firmare una Veteran Extension, che a partire dalla stagione 2023-2024 frutterebbe complessivamente 112.7 milioni di dollari per quattro anni. Qualora dovesse attendere la finestra di mercato, per testare le acque della free agency, il giocatore potrebbe addirittura ambire a un max contract quinquennale (oltre 233 milioni di dollari), pari al 30% del Salary Cap. L’opzione si presenta per gli atleti con almeno nove stagioni NBA alle spalle.

È interesse di Portland chiudere il discorso nel breve termine: per un esito positivo delle trattative, come detto, è sceso in campo anche Damian Lillard, pur con un ruolo defilato. Ecco quanto dichiarato dal numero 0 dei Blazers in un’intervista esclusiva concessa a HoopsHype, che potete leggere integralmente a questo link.

“In questa lega bisogna rispettare le idee dei singoli giocatori e le scelte per le rispettive carriere. Credo che il modo migliore per convincere qualcuno a restare sia vincere partite, essere autentico e mostrare un comportamento genuino. […] Giocando accanto a me e ad Anfernee Simons è riuscito ad essere davvero efficace. Non capita spesso di vivere situazioni in cui l’innesto è perfetto, dal punto di vista tecnico e di personalità. Credo sia questa la vera forza della nostra proposta a [Grant].”

Leggi anche:

NBA classifica 2022-2023

Fred VanVleet sicuro: “Con Kawhi Leonard sarebbe stato Three-peat NBA Raptors”

LeBron sorpassa Magic diventando il sesto miglior assistman della storia