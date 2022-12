NBA, Jimmy Butler clutch (e Miami) espugna un TD Garden infuocato

Dopo aver saltato le ultime 7 partite per infortunio, stanotte Jimmy Butler è tornato a disposizione di Coach Spoelstra. Il 22 degli Heat sembra già essere tornato in formato “Jimmy Buckets”, portando Miami al successo esterno contro Boston e terminando la partita con: 25 punti, 15 rimbalzi, tre assist e i due canestri della vittoria in overtime.

Jimmy Butler with ANOTHER clutch bucket to seal it for the Heat in OT 🔥 pic.twitter.com/ChNPpxUKoj — NBA (@NBA) December 3, 2022

IT’S TIME FOR REVENGE

Non si è fatta attendere la grande prestazione di Jimmy, dopo le parole dette in un video postato sui social prima della partita:

“Boston… sto arrivando, non vedo l’ora. Sono stato fuori per troppo tempo, sto iniziando ad essere assetato… sto arrivando, Go Heat!”

“Boston, I’m on the way…go Heat” – Jimmy Butler 👀👀 pic.twitter.com/1u3QvnzCFW — Playbook Sports (@PlaybookSN) December 2, 2022

Boston continua ad essere una grande ferita aperta per Butler e gli Heat dopo il tiro sbagliato in gara 7 degli scorsi Playoff. Proprio per questo Jimmy ha voluto mandare un bel segnale ai Celtics e a tutta Miami con una grande prestazione.

A fine partita, alla domanda: “Cosa vedi nel futuro di Miami?” il 22 ha risposto:

“Un titolo”

“What do you see ahead for Miami?" Jimmy Butler: "A championship."pic.twitter.com/DskT0o61jV — Mink Flow (@currypistonn) December 3, 2022

