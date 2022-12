Fred VanVleet sicuro: “Con Kawhi Leonard sarebbe stato Three-peat NBA Raptors”

L’assenza prolungata di Kawhi Leonard, solo cinque partite disputate nel primo quarto di stagione NBA 2022-2023, è senza dubbio un tema del primo mese di regular season. Se i Los Angeles Clippers lo aspettano con ansia di rientro dall’infortunio, a Toronto si rammaricano ancora per la sua dipartita in occasione della free agency 2019.

I Raptors con Kawhi Leonard, un What If irrisolto per Fred VanVleet

Ospite in settimana di How hungry are you, format sul canale YouTube dell’ex compagno Serge Ibaka, Fred VanVleet, è stato chiaro circa il potenziale di quella squadra campione NBA: con Kawhi Leonard a roster i canadesi avrebbero potuto aprire un ciclo. Ecco le dell’All-Star dei Raptors dichiarazioni in merito:

“Sarebbe stato Three-peat, sicuro. [Quello] era un gruppo perfetto, tutte personalità consapevoli dei rispettivi ruoli e con il giusto approccio. Avremmo assolutamente vinto qualche titolo in più.”



Nella stagione successiva allo storico anello NBA la franchigia raggiunse il secondo turno Playoff all’interno dell’atipica bolla di Orlando – postseason poi mancata nel 2020-2021.

