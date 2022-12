NBA, LeBron sorpassa Magic diventando il sesto miglior assistman della storia

LeBron James continua ad incidere il suo nome in qualunque classifica all-time della NBA, stanotte ha raggiunto, e superato, un altro grandissimo della storia dei Lakers. Fornendo l’assist per una tripla di Anthony Davis con 8:42 sul cronometro del quarto quarto, è ufficialmente diventato il sesto giocatore con più assist nella storia della lega superando Magic Johnson.

LeBron James has officially passed Magic Johnson for the 6th most assists of all-time. History for the 👑 pic.twitter.com/tE5s3gSqSg — NBA (@NBA) December 3, 2022

Dopo la grande vittoria dei Lakers in casa dei Bucks, LeBron ha ancora davanti a sé Mark Jackson, in questo momento al quarto posto della classifica all-time a quota 10.334 assist. Sera dopo sera, partita dopo partita, LeBron continua a scalare le vette della storia NBA: il 37enne potrebbe, senza grossi problemi, concludere questa stagione primo nella storia per punti segnati – sorpassando Kareem Abdul-Jabbar – e quarto nella storia per assist – superando Mark Jackson e Steve Nash -.

LeBron James has passed Magic Johnson to No. 6 on the NBA’s all-time assists list: 5️⃣ Mark Jackson — 10,334

6️⃣ LeBron James — 10,142+

7️⃣ Magic Johnson — 10,141@KingJames x @MagicJohnson pic.twitter.com/FKtGzPHfrF — The Athletic (@TheAthletic) December 3, 2022

LAKER SORPASSA LAKER:

A fine partita, LeBron si è espresso così su Magic Johnson:

“Ovviamente significa molto per me essere nella stessa conversazione dei grandi di questo gioco, giocatori che erano miei stessi idoli o che ho visto successivamente tramite video. Il modo in cui Magic approcciava le partite era emozionante, i suoi compagni amavano giocare con lui sia per la gioia con cui giocava, che per la sua abilità nel passare la palla. Voleva sempre vedere i suoi compagni giocare bene e ho sempre ammirato questo suo aspetto.” “Superare il suo record con la maglia dei Lakers è ancora più incredibile, tutti sappiamo cosa significa il nome di Magic per la franchigia. Sono veramente onorato di essere nella stessa conversazione di un giocatore come lui”

