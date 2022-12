San Antonio Spurs alla decima sconfitta di fila in NBA: mai successo nell’era Popovich

Per una squadra che ha riscritto la storia dello sport americano negli ultimi 25 anni, come i San Antonio Spurs, la stagione NBA 2022-2023 è quella della transizione definitiva. Il crollo verticale da 20 giorni a questa parte, coinciso con un report infortuni sempre troppo fitto di nomi, porta con sé un record negativo: mai nell’era Popovich i texani avevano inanellato una serie di 10 o più sconfitte consecutive.

Gregg Popovich spettatore interessato

L’allenatore neroargento era peraltro presente all’AT&T Center in occasione della sfida contro i New Orleans Pelicans, ma non in panchina. A seguito di un piccolo intervento, salterà anche la sfida contro i Phoenix Suns in programma nella notte tra domenica e lunedì; al suo posto, il vice Brett Brown.

Leggi anche:

Bucks, Khris Middleton commenta la prima di stagione in NBA, contro i Lakers

Record Assist NBA: la classifica All-Time

NBA classifica 2022-2023