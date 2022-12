NBA, Willie Green su Zion: “Prestazione mostruosa”

In una partita dominata dall’inizio, i Pelicans hanno avuto paura di perdere e farsi rimontare in modo clamoroso nell’ultimo quarto. Si trovavano sopra di 31 punti a fine terzo quarto, ma i Raptors si erano riportati sul -11 con 5:28 rimasti da giocare. In quel momento però Zion Williamson si è preso la squadra sulle spalle, in attacco e in difesa, e alla fine New Orleans ha vinto sul punteggio finale di 126-108.

Zion ha giocato una partita davvero completa, e il referto recita 33 punti, 10 rimbalzi, cinque assist, quattro palle rubate e due stoppate. La sua serata è stata ottima anche al tiro, dove ha finito con un 12/15 dal campo. Willie Green, head coach dei Pelicans, ha commentato così la grande prestazione della prima scelta assoluta del 2019 a fine partita:

“Gli ho detto nello spogliatoio che è stato mostruoso stasera. Ci ha portati alla vittoria. Ha continuato a fare ottime giocate su ottime giocate. Quando avevamo bisogno di un canestro, mettevamo la palla nelle sue mani. E’ andato bene a canestro. E’ andato molte volte dalla linea del tiro libero. Volava in entrambe le metà del campo”

A fine partita anche Zion ha parlato della sua performance, facendo i complimenti ai compagni in difesa e dicendo che, se è riuscito a fare delle grandi giocate, il merito è in gran parte il loro:

“Sentivo di poter muovere i miei piedi molto bene. Alcune delle stoppate che ho fatto, sono arrivate grazie a Dyson [Daniels], Herb [Jones] o Trey [Murphy], che hanno fatto un ottimo contenimento in difesa costringendo gli avversari a forzare i tiri, e permettendomi di stopparli. Penso anche di poter dire che abbiamo fatto collettivamente un’ottima partita in difesa”

