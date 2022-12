NBA, Simmons ancora fuori per infortunio

Non arrivano buone notizie per i Brooklyn Nets: Ben Simmons dovrà saltare almeno due partite. Prima della partita di stanotte contro gli Wizards, la squadra aveva annunciato che l’ex giocatore dei 76ers aveva sofferto di uno stiramento al polpaccio sinistro. Jacque Vaughn, head coach dei Nets ha detto che Simmons, che ha già saltato sei partite quest’anno per dolori al ginocchio sinistro, sta avendo un problema in una zona comunque vicina al ginocchio sinistro:

“E’ il ginocchio, ma è dietro il ginocchio. Si stava tenendo il ginocchio durante la partita e ha detto che aveva bisogno di uscire. Alla fine era la parte dietro del ginocchio, cioè la parte superiore del polpaccio”

Simmons aveva lasciato il campo nella partita di lunedì contro Orlando proprio per il problema fisico descritto da Vaughn. Gli esami medici hanno però accertato che si tratta della zona superiore polpaccio, e non del ginocchio sinistro che ha già dato tanti problemi a Simmons. Prima della partita di stanotte, Vaughn ha anche parlato dell’origine del nuovo infortunio del suo giocatore:

“Non so se possiamo individuare con certezza le cause e dire che sia stato questo o quel motivo. E’ un infortunio acuto, potrebbe essere per l’accumulo di partite? Abbiamo giocato cinque partite nelle ultime sette sere. Sicuramente potrebbe essere un fattore che non lo ha aiutato. Non ricorda di una situazione specifica successa nel corso della partita, quindi toccherà a noi essere intelligenti a gestirlo quando rientrerà in campo”

Vaughn ha così continuato:

“Significa meno minuti? Forse sì. Significa non fargli giocare i back to back? Forse sì. Penseremo sempre a cosa è meglio per lui. Ma vorremmo poter contare su ogni giocatore della squadra ogni sera. Questo è il nostro obiettivo”

