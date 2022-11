NBA, Randle ne mette 36 e i Knicks dominano Detroit

Nella partita di stanotte tra Knicks e Pistons, la squadra di New York ha dominato gli avversari vincendo per 140 a 110. Il migliore in campo è stato Julius Randle, che nel giorno del suo 28esimo compleanno si è regalato una prestazione da 36 punti, sette rimbalzi e cinque assist in 31 minuti sul parquet.

Anche i compagni hanno però avuto delle ottime serate al tiro, e Quentin Grimes, RJ Barrett e Jalen Brunson hanno segnato tutti e tre 16 punti, mentre Quickley ne ha messi 15 partendo dalla panchina. Tom Thibodeau, head coach dei Knicks da ormai tre stagioni, ha così commentato la prestazione dei suoi giocatori:

“Randle è stato super aggressivo ed è entrato nel giusto ritmo. Fa sempre un grandissimo lavoro nel muoversi lontano dalla palla e i suoi compagni lo hanno cercato con continuità stanotte. Stiamo segnando una grande quantità di punti ultimamente. Condividiamo la palla, facciamo giocate e tiriamo molto dalla lunetta. Mi piace quello che siamo diventati in attacco, e anche nei rimbalzi siamo andati molto bene stanotte”

Anche Dwane Casey, capo allenatore dei Detroit Pistons, ha parlato della prestazione di Julius Randle di stanotte:

“E’ un ala grande vecchia scuola, segna molti punti nel pitturato, vicino al ferro, e quando tira anche come ha fatto stanotte diventa difficile fermarlo. Quando ho visto le sue prime triple della serata andare dentro, ho capito che sarebbe stato una partita molto, molto lunga”

I New York Knicks hanno attualmente un record di 10 vittorie e 11 sconfitte, e si trovano in decima posizione nella Eastern Conference. Avranno bisogno di un Randle dello stesso livello di stanotte se vorranno continuare a coltivare sogni di Playoff o, almeno, di Play-in.

