NBA, Karl-Anthony Towns fuori per 4-6 settimane

Arrivano delle brutte notizie in casa dei Minnesota Timberwolves. Karl-Anthony Towns si è sottoposto a dei controlli medici e il bollettino non è dei migliori: dovrà rimanere fuori dal campo per almeno quattro-sei settimane. La stella dei Wolves aveva rimediato un brutto infortunio nella partita contro gli Washington Wizards, quando era rimasto a terra tenendosi la gamba destra.

Inizialmente si pensava che potesse essere anche un problema più grave, ma ieri Towns si è sottoposto ad accertamenti medici a Minnesota. Towns ha sofferto di uno stiramento al polpaccio destro, e potrà recuperare in modo completo e tornare in campo relativamente presto. Il suo rientro è infatti previsto per il mese di gennaio.

Nella partita di lunedì notte contro gli Wizards, Towns si era accasciato a terra dopo un infortunio rimediato da solo, senza un contatto con gli avversari. Come già detto, si teneva la gamba destra, e inizialmente si temeva un problema ben più grave, ad esempio una lesione ai legamenti o al tendine. Towns aveva avuto bisogno dell’aiuto dei compagni per uscire dal campo, ma alla fine gli esami medici hanno chiarito che si tratta di un infortunio complicato, ma non così grave da compromettere l’intera stagione.

Per i Wolves non si tratta comunque di una bella notizia. Al momento Minnesota ha un record di 10 vittorie e 11 sconfitte e si trova in 11esima posizione in Western Conference. Al momento, dunque, sarebbe esclusa anche dal Play-in. Quest’anno Towns ha avuto una media di 21.4 punti, 8.5 rimbalzi e 5.2 assist nelle 20 partite giocate, cercando di aiutare la sua squadra ma finendo spesso per ostacolarsi con il suo nuovo compagno, quel Rudy Gobert con cui avrebbe dovuto formare la nuova coppia di torri gemelle della lega ma con cui sembra, troppo spesso, pestarsi i piedi a vicenda.

