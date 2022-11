Kevin Durant segna 45 punti (season-high) nella vittoria di questa notte dei Brooklyn Nets contro gli Orlando Magic. Al termine della partita KD ha regalato la sua maglia con una dedica speciale a Paolo Banchero: l’azzurro ha segnato 24 punti, mettendo ancora una volta in mostra tutto il suo talento.

Kevin Durant: “MVP? Ci sono già passato”

Una prestazione superlativa che mette il nome di Kevin Durant tra i possibili candidati al premio di MVP della regular season. Un riconoscimento che KD ha già vinto nella stagione 2013-2014 quando vestiva la maglia degli Oklahoma City Thunder e, per questa stagione, vuole solo concentrarsi partita dopo partita, come spiega in conferenza stampa:

“Ho fatto la solita routine di riscaldamento, non so davvero come possa essere successo tutto ciò: ci sono partite dove nel pre-partita tiro benissimo e poi in partita sbaglio tutto. Penso che, fondamentalmente, se entro in campo con la giusta mentalità riesco a seguire meglio il game plan e a fare prestazioni solide. MVP? A dire il vero ci sono già passato, so cosa significa e cosa bisogna fare per arrivarci”

Kevin Durant discusses his 45-point show vs. the Magic tonight. pic.twitter.com/yBw5fpKNKm — YES Network (@YESNetwork) November 29, 2022

Jacque Vaughn: “Quello che ha fatto oggi KD è incredibile”

I 45 punti di Kevin Durant hanno lasciato (quasi) senza parola Jacque Vaughn, coach dei Nets. Nel post partita il capo allenatore di Brooklyn non può che ammirare ed elogiare quanto fatto da KD in campo:

“Non si ferma mai, soprattutto in questo momento della sua carriera. Dopo tutte le partite e i minuti che ha giocato, quello che ha fatto oggi è semplicemente incredibile: questo dimostra la sua dedizione nel preparare la partita e il suo modo di viverla. È sceso in campo per vincere”

Jacque Vaughn on Kevin Durant: "He just keeps doing it." pic.twitter.com/tZTsHqbole — YES Network (@YESNetwork) November 29, 2022

Leggi anche:

DeMarcus Cousins a Bob Myers, GM Golden State Warriors: “Perché non sono in NBA?”

NBA, Giannis frena Dallas. Doncic: “È il miglior giocatore della lega”

NBA infortuni, Olden Polynice attacca i giocatori: “Dovete alzare sopportazione dolore”