NBA, Giannis frena Dallas. Doncic: “È il miglior giocatore della lega”

Per i Bucks arriva la seconda vittoria consecutiva, dopo quella contro i Cavs in ottima forma. Tornano al secondo posto della Eastern Conference con un record di 14-5, confermandosi una delle favorite per il titolo nonostante la lunga assenza di Khris Middleton.

Quarta partita consecutiva da almeno 30 punti per Giannis Antetokounmpo che chiude con: 30 punti, 11 rimbalzi e quattro assist. Rimane un grosso punto interrogativo, invece, sulla capacità del greco di segnare dalla lunga distanza. Nonostante i costanti miglioramenti, Giannis al momento sta tirando con un terribile 22.9% da tre in stagione.

Giannis dropped another 30 piece in the @Bucks win, marking his 4th straight game with 30+ PTS on at least 55% FGP! 🔥 @Giannis_An34: 30 PTS, 11 REB, 4 AST pic.twitter.com/Esda3AXzz5 — NBA (@NBA) November 28, 2022

GAME RECOGNIZES GAME

A fine partita Luka Doncic si è espresso così sulla prestazione di Giannis:

“È complicato giocare contro uno come lui, al momento è il miglior giocatore della NBA. E’ praticamente impossibile fermarlo. E’ davvero bello vederlo giocare, ma non è divertente giocarci contro.” “Dimostra ogni giorno (di essere il migliore), lavora sodo su molte cose. È migliorato in molti aspetti del suo gioco lavorando ogni giorno.”

L’etica del lavoro di Giannis Antetokounmpo non è mai stata in dubbio, fin dal primo giorno che è entrato in NBA ha lavorato sul suo gioco e sul suo corpo in maniera quasi ossessiva. La chiave del suo successo è proprio questa e ha tenuto lui stesso a ricordarlo con un post sui social qualche giorno fa:

“Zero abilità. Zero talento. Solo fiducia in se stessi e duro lavoro”

No skills. No talent. Only self belief and hard work. pic.twitter.com/Jlx9GVdBrS — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) November 26, 2022

