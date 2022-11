Suns, promozione per il GM James Jones: ora è anche President of Basketball Operations

I Phoenix Suns hanno annunciato nella giornata americana di lunedì 28 novembre la promozione dell’attuale General Manager James Jones, che ricoprirà contestualmente il ruolo di President of Basketball Operations. Già Executive of The Year, Jones ha contribuito ad aprire un ciclo che in Arizona si augurano presto vincente dopo il viaggio alle NBA Finals 2021.

Le dichiarazioni del dirigente affidate al comunicato diffuso dalla franchigia:

“Ringrazio per il privilegio di poter lavorare con e sostenere giocatori, staff e impiegati a vario titolo di Phoenix Suns e Phoenix Mercury. Lo sforzo collettivo […] ci ha permesso di creare un’atmosfera unica e un’esperienza senza pari alla nostra comunità e ai tifosi. Mi impegnerò con entusiasmo per spingere le nostre squadre al successo, dentro e fuori dal campo.”

