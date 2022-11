Buzzer beater letale per i Los Angeles Lakers: nella sfida contro Indiana i gialloviola perdono per la tripla realizzata da Andrew Nembhard sulla sirena. Una sconfitta che fa ancora più male visto che i Lakers si sono fatti rimontare un vantaggio di ben 17 punti a dieci minuti dalla fine.

Perdere sulla sirena è davvero un duro colpo da subire, ma lo è ancora di più dopo che hai subito un’epica rimonta. Tra le fila dei Lakers c’è molta delusione, come si capisce anche dalle parole di LeBron James – 21 punti, sette rimbalzi e tre assist per lui – nella conferenza post partita:

"Everything has to go wrong in order for you to lose a game like that and everything went wrong." – LeBron James speaks about the #Lakers blowing a 17-point lead to the Pacers. pic.twitter.com/ITVwAUZlrk

La delusione era ben visibile anche sul volto di Anthony Davis, autore di 25 punti nella debacle contro i Pacers. In conferenza stampa AD ammette che questa sconfitta brucia più delle altre:

Il coach Darvin Ham si prende le sue responsabilità per la sconfitta dei Lakers e sa già dove andare a lavorare in vista della prossima partita:

L’eroe di Indiana – e colui che ha dato il colpo di grazia ai Lakers – è Andrew Nembhard che, nel post partita, racconta le sensazioni ed emozioni per aver segnato la tripla decisiva:

Nembhard on his game-winning three at the buzzer: "(We) stuck together, came together, made some big shots down the stretch and it went down for us. … It's fun. We've got a fun group of guys, you can see. We're just trying to win games and enjoy it together." #Pacers pic.twitter.com/tD027jQHin

— Bally Sports Indiana (@BallySportsIN) November 29, 2022