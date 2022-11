DeMarcus Cousins a Bob Myers, GM Golden State Warriors: “Perché non sono in NBA?”

All’orizzonte per DeMarcus Cousins si profila una parentesi a Taiwan, sulle orme di Dwight Howard. Negli ultimi mesi Boogie aveva chiesto a gran voce un’ulteriore possibilità per mettersi in mostra in NBA, finendo per scontrarsi, tuttavia, con una realtà non così accomodante come un tempo.

DeMarcus Cousins e la reputazione NBA da ricostruire, parola di Bob Myers

Ospite di una recente puntata del podcast All The Smoke condotto da Matt Barnes e Stephen Jackson, il General Manager dei Golden State Warriors Bob Myers ha rivelato di aver avuto un colloquio molto franco con lo stesso Cosuins:

“Mi ha chiamato un mese fa chiedendomi ‘Perché non sono in NBA?’ Gli ho detto: ‘Vuoi la risposta? La gente ha paura di come ti potresti comportare’ ‘Perché?’ Gli ho risposto: ‘Qualsiasi sia la ragione, ora è così.’ A me piace DeMarcus e non posso biasimarlo dopo tutto quello che ha passato.”

A Golden State nella stagione 2018-2019, Cousins giocò per gli Warriors 30 partite, viaggiando a 16.3 punti e 8.2 rimbalzi di media in poco meno di 26′ a sera.

