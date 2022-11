Mercato NBA: Golden State si unisce alla corsa per Crowder

Non è un segreto che gli Warriors stiano attraversando un momento molto difficile. E non è un segreto tantomeno il fatto che la franchigia abbia iniziato a muoversi sul mercato NBA, alla ricerca di giocatori in grado di dare una (grossa) mano alla squadra. Per questo, Golden State si è unita alla corsa per Jae Crowder.

Soprattutto in difesa e al tiro, lati in cui coach Kerr ha costruito gran parte delle proprie fortune nelle ultime vincenti stagioni, gli Warriors stanno incontrando numerose difficoltà. Sono i più giovani, in particolare, a soffrire maggiormente nelle ultime uscite, testimoniate dal mediocre 8-10 dei campioni NBA in carica. Golden State è quindi alla ricerca di veterani, e pare abbiano trovato in Jae Crowder il profilo ideale.

Golden State-Crowder: la situazione

Il profilo di Crowder è uno di quelli che fa più gola alle squadre decise ad arrivare fino in fondo: l’energia, la capacità di difendere e l’esperienza dell’attuale giocatore dei Suns sono qualità tra le più ricercate fra le contender. E, cosa non da poco, gli stessi Suns sono in completa rottura col giocatore ormai da settimane, e non vedono l’ora di liberarsene.

Per questo, oltre a Golden State, su Crowder c’è da registrare l’interesse anche dei Milwaukee Bucks e degli Atlanta Hawks. Una voce dirigenziale, secondo Bleacher Report, pare abbia detto che un’eventuale trade potrebbe coinvolgere addirittura tre o quattro squadre.

