Doncic elogia Tatum e Brown: “Sono la miglior coppia della NBA”

Nella partita di stanotte, i Boston Celtics hanno battuto i Dallas Mavericks per 125 a 112. Prima della sfida, Luka Doncic aveva parlato della coppia avversaria formata da Jayson Tatum e Jaylen Brown, spendendo complimenti importanti:

“I Celtics sono forse la miglior squadra della lega, e hanno anche la miglior coppia della lega. E poi siamo al [Madison Square] Garden, è sempre una partita speciale. Devi essere al cento per cento. Se non lo sei, probabilmente finirai per perdere. E’ una grande partita”

Luka Doncic è stato il miglior marcatore della serata con 42 punti, conditi da nove assist e otto rimbalzi. Ma i suoi sforzi non sono bastati per battere gli avversari. Tatum ha segnato 37 punti, Brown ne ha messi 31 e insieme anche all’aiuto dei compagni sono riusciti a battere Dallas per portarsi a un record di 14 vittorie e quattro sconfitte, il migliore della lega. Prima della partita, sempre parlando di Tatum e Brown, il fenomeno sloveno dei Mavs aveva detto:

“Guardo molto il loro gioco, penso che molti lo fanno e se ne accorgono. Vedo il modo in cui giocano. So che le persone provano a separarli ma loro giocano benissimo insieme, sono arrivati alle Finals lo scorso anno. Penso che questi due siano dei grandissimi giocatori”

Doncic ha infine parlato anche dell’assenza di Robert Williams. Secondo Doncic, i Celtics hanno il miglior record della lega, ma uno dei loro giocatori non è ancora potuto scendere in campo dopo l’operazione al ginocchio di settembre:

“Hanno uno dei migliori record e non hanno ancora potuto contare su, secondo me, un giocatore chiave come Robert Williams III. Io sono impressionato dal suo gioco, mi è sempre piaciuto. Essere senza di lui e avere un record così buono è davvero stupefacente”

