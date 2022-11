NBA, Vince Carter impressionato da Tatum e i Celtics

I Boston Celtics di Jayson Tatum e Jaylen Brown si sono senza dubbio ri-affermati come una delle squadre da battere quest’anno. Dopo la quattordicesima vittoria della stagione (raccolta contro i Dallas Mavericks di Luka Doncic) la squadra del Massachussets comanda infatti la Eastern Conference, giocando ormai a memoria su entrambi i lati del campo.

Non è quindi una sorpresa che Jayson Tatum (leader della squadra) stia ricevendo una pioggia di complimenti da tifosi ed addetti ai lavori. Questa volta è stato il turno di Vince Carter, che ai microfoni di ESPN ha speso parole importanti per il numero #0 dei Celtics (e più in generale per tutto il roster):

Ho scelto Jayson Tatum come MVP [di questa stagione] e sta dimostrando il perché. Sta continuando a migliorare e sta mostrando alle lega e al mondo il suo valore, su entrambi i lati del campo. Quando ne hanno bisogno, [i Celtics] fanno affidamento sulla propria difesa. Parliamo sempre di Marcus Smart, ma collettivamente riescono a non far segnare gli avversari quando serve. Offensivamente stanno registrando circa 120 punti di media, sono primi nella lega. Possono andare punto-a-punto con chiunque. Ora come ora sono un team veramente difficile da battere e non stanno sbagliando niente.

Il record di 14-4 non può che dare ragione a Carter. Se la difesa è ormai da anni uno dei punti forti dei Celtics, è la fase offensiva a sorprendere; per la prima volta, il team di Mazzulla sembra essere in grado di coinvolgere tutti i giocatori anche in attacco, facendo comunque perno sulle proprie superstar. L’esempio di quanto appena descritto è senza dubbio Marcus Smart, che sembra aver compiuto un importante salto di qualità dal punto di vista offensivo e del playmaking, da sempre punti di domanda nel suo gioco.

Anche se la stagione rimane tutta da giocare, i Boston Celtics sono al momento il miglior team della NBA, non solo dal punto di vista statistico.

