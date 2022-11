NBA, tensione tra Lakers e Suns, Beverley viene espulso e Booker lo attacca

Nella partita di stanotte tra Suns e Lakers, la squadra di Phoenix ha superato gli avversari per 115-105 e si porta a quota undici vittorie in stagione. Nei 48 minuti di gioco, però, un episodio spiacevole ha attirato l’attenzione dei media. A pochi minuti dalla fine, Booker commette un brutto fallo su Austin Reaves che rimane a terra. Deandre Ayton sembra volersi avvicinare al giocatore dei Lakers, ma Beverley lo spinge via e viene poi espulso dai direttori di gara.

WATCH: Lakers G Patrick Beverley gets ejected for shoving Suns C Deandre Ayton. Read more: https://t.co/Roxx2QqZCH pic.twitter.com/Rf8BSgNqgf — Arizona Sports (@AZSports) November 23, 2022

A fine partita Devin Booker, miglior marcatore della serata per i Suns con 25 punti e cinque assist, ha attaccato direttamente Beverley:

“Pat deve smetterla di spingere gli altri di schiena. Lo avrei rispettato molto di più se lo avesse spinto direttamente sul petto mentre non era girato di spalle”

Anche Beverley ha commentato quando accaduto tra lui e Ayton, dicendo che si trovava lì solo per difendere il proprio compagno di squadra Austin Reaves:

“Penso che la partita sia sfuggita di mano dopo l’atterraggio di Austin Reaves da parte di Book. Dopo io ho messo a terra Ayton e gli arbitri non sono davvero riusciti a mettersi in mezzo e calmare le acque. Sapete che io non faccio cose del genere, sono uno che ama difendere i propri compagni”

Anche Darwin Ham, capo allenatore dei Lakers, ha difeso il suo giocatore:

“Da quello che ho visto Ayton stava per camminare sopra Reaves. Non ce l’ho con Beverley. Era lì per proteggere il suo compagno e sono sicuro che avrà delle conseguenze per quello che ha fatto, ma è così che dobbiamo essere. Le altre squadre devono sapere che non possono iniziare a spingerci”

Leggi anche:

NBA, Ben Simmons e il ritorno a Philadelphia: “Mi aspettavo di peggio”

Steph Curry mattatore del podcast di J.J. Redick: “Gara 4 contro i Celtics la mia preferita di sempre”

NBA, Rudy Gobert commenta i fischi dei propri tifosi: “State a casa vostra invece di penalizzarci”