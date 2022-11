NBA, Tyronn Lue: “Non sappiamo quando torneranno Kawhi e Paul George”

Nella notte NBA ricca di partite, i Golden State Warriors hanno battuto i Clippers per 124 a 107. La squadra losangelina aveva poche armi per provare il colpaccio in casa dei Dubs: le due stelle – Kawhi Leonard e Paul George – erano entrambi lontani dal campo per infortunio. Alla fine della partita, Tyronn Lue, head coach dei Clippers, ha parlato della condizione di Kawhi e del suo ritorno:

“Si è svegliato con un po’ di dolore questa mattina. Ora è ok, si sente già meglio e continua a migliorare. Quindi a oggi non sappiamo ancora quando potrà tornare”

Nella partita di lunedì notte contro Utah, Kawhi aveva rimediato un infortunio alla caviglia. Gli ultimi mesi di Kawhi sono stati parecchio complicati sotto il punto di vista fisico. Ha saltato tutta la stagione 2021-22 per l’operazione al legamento crociato, e finora quest’anno è sceso in campo in solo cinque partite, di cui tre da titolare. Il dolore al ginocchio operato si è infatti riacutizzato, e Kawhi è dovuto rimanere in infermeria per quasi un mese, saltando dodici partite consecutive.

Paul George ha saltato la seconda partita di fila dopo quella di lunedì contro gli Utah Jazz per un problema al tendine del ginocchio destro. Tyronn Lue ha detto di non avere ancora una tabella di marcia per il ritorno in campo di PG.

Reporting on Paul George and Kawhi Leonard’s injuries. Both players had treatment in Los Angeles today. Leonard will be re-evaluated in the coming days, putting his availability for Friday’s game in question. More from our @espnnba broadcast: pic.twitter.com/Ll9uh3rGig — Malika Andrews (@malika_andrews) November 24, 2022

Secondo Malika Andrews di ESPN, entrambi i giocatori dei Clippers si sono allenati a Los Angeles mercoledì, e poi si sono sottoposti a dei trattamenti medici. Il loro rientro, specie quello di Kawhi, non dovrebbe però essere lontano. Questa settimana i Clippers saranno impegnati venerdì contro i Nuggets e il giorno successivo contro Indiana, ma non sappiamo se potremo già rivedere le stelle – o almeno una delle due – in campo.

