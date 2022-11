NBA, Mike Malone commenta la vittoria dei Nuggets

Dopo una partita molto tirata, piena di ribaltamenti da una parte e dall’altra e decisa solo dopo un overtime, i Nuggets battono OKC per 131-126. Il protagonista della vittoria di Denver è l’MVP delle due ultime Regular Season. Nikola Jokic ha sfiorato la tripla doppia con una prestazione dominante da 39 punti, dieci rimbalzi e nove assist. Al termine della partita, Mike Malone, head coach di Denver, ha parlato con i giornalisti della sua stella:

“Ho dato a Nikola un minuto e 49 secondi di riposo alla fine del terzo quarto e ha giocato il resto della partita. L’ho fatto giocare per 64 minuti in una partita di Playoff lo scorso anno. Le persone pensano non sia atletico, ma è come Secretariat. Può correre per giorni”