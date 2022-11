NBA, Ben Simmons parla del rapporto con Joel Embiid: “Non puoi essere amico di tutti”

Ben Simmons è tornato finalmente a Philadelphia, per la prima volta contro la sua ex squadra dalla trade che lo portò dalla città dell’amore fraterno a vestire la maglia dei Brooklyn Nets.

Se n’è parlato tanto, tantissimo, del suo ritorno al Wells Fargo Center: dalle dichiarazioni dell’head coach dei Nets Jacque Vaughn che prevedeva “l’ambiente più ostile” possibile per lui fino all’immancabile discussione sul rapporto con Joel Embiid.

Il centro camerunese è attualmente in infermeria e non ha messo piede sul parquet a causa di una distorsione al piede sinistro, ma nemmeno questo ha evitato le domande sul rapporto tra i due ex compagni di squadra. Di seguito le dichiarazioni di Ben Simmons:

“Non puoi essere amico di tutti, non mandi messaggi a tutti. Ci sono alcune persone con cui non parli sempre. Ho degli amici con cui non parlo sempre, ma siamo amici. La vita è così.”

L’australiano conclude con uno sguardo al passato e augurando il meglio al suo ex compagno di squadra:

“Ci sono stati dei momenti salienti, abbiamo avuto molti momenti salienti, abbiamo trascorso molti bei momenti. Anch’io amo molto Jo [Joel Embiid]. Ovviamente non ha funzionato, ma questa è la vita. Gli auguro il meglio. Ovviamente non un titolo contro di noi, ma gli auguro il meglio.”

Ben Simmons tonight: 11 PTS

7 REB

11 AST

3 STL

3 BLK

4-7 FG 0-1 against Philly. pic.twitter.com/mHqwEQWyFq — StatMuse (@statmuse) November 23, 2022

