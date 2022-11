Durant premia Sacramento Kings e Kevin Huerter: “Sta giocando come Curry, Thompson”

I Brooklyn Nets hanno faticato a carburare in quest’inizio stagione e tra gli scivoloni più rumorosi figura certamente il -32 registrato al Golden 1 Center di Sacramento contro i Kings di pochi giorni fa. Kevin Durant avrà modo di metabolizzare la sconfitta fino almeno al secondo ed ultimo incrocio in calendario tra le squadre (17 marzo. 2023). Intanto, però, diversi aspetti hanno richiamato la sua attenzione. KD ha messo in fila i pensieri nella recente puntata del suo podcast, ETC. Ecco alcuni passaggi salienti:

“[I Kings] sono una squadra difficile da affrontare per chiunque nella lega. Non importa che tu sia Boston Celtics o che tu abbia il peggior record. Non puoi cambiare nessuno in marcatura su [Domantas] Sabonis perché è troppo forte e leva molto alla tua difesa. […] Poi c’è De’Aaron Fox che ti arriva arriva dritto per dritto per tutta la partita, Harrison Barnes, che è in grado di segnare sulla testa di tutti in situazioni di isolamento. Keegan Murray è un 2 metri e cinque con un catch-and-shoot alla Michael Porter Jr. Infine dalla panchina Terence Davis ha segnato 31 punti contro di noi.”

Kevin Durant stupito da Kevin Huerter

Menzione particolare soprattutto per Kevin Huerter, protagonista di un notevole salto in avanti rispetto alle stagioni ad Atlanta. Sempre titolare, l’ex Hawks ha mandato a bersaglio almeno cinque triple in cinque delle 15 partite fin qui disputate da Sacramento. Sfiora peraltro il 50% dall’arco (49.5, settimo dato assoluto in NBA, su oltre sette tentativi a partita). Kevin Durant ha per lui parole di elogio:

“Attualmente Kevin Huerter sta giocando come Klay [Thompson], Steph [Curry]. Per il modo in cui si libera dal passaggio ‘consegnato’ [hand-off] e tira, se non sei un tifoso accanito o spettatore abituale, devi vedere quello che sta facendo ora. Quando senti dire questo e poi guardi i filmati delle partite pensi ‘M***a, sarà una lunga serata.”

La mano di Mike Brown sulla squadra, secondo Durant, si vede:

”Hanno un grande allenatore, ad ogni opportunità di transizione urla ‘Correte verso l’angolo, andate in angolo’. Capisco dove vogliono andare.”



