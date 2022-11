Simmons torna a Philadelphia, Vaughn: “Sarà l’ambiente più ostile che incontrerà in tutta la carriera”

Il giorno è arrivato: stanotte, Ben Simmons tornerà a Philadelphia. Un evento, nonostante le assenze, nei padroni di casa, di Joel Embiid, James Harden e Tyrese Maxey. Quella di stanotte sarà infatti la prima partita che l’australiano giocherà contro la sua ex squadra, dopo la trade dello scorso anno.

Pochi dubbi su quale sarà l’ambiente che lo aspetterà nella Città dell’amore fraterno. A sottolinearlo, nella conferenza pre-partita, è stato proprio Jaque Vaughn. Il coach dei Brooklyn Nets, ha dichiarato:

“Probabilmente sarà l’ambiente più ostile in cui giocherà in tutta la carriera. Superare questo ostacolo sarebbe importantissimo per lui, data la sua situazione attuale e soprattutto alla forma cui aspira a tornare”.