NBA, Ben Simmons e il ritorno a Philadelphia: “Mi aspettavo di peggio”

La partita di stanotte tra Nets e Sixers rimarrà nel cuore di Ben Simmons. Il cestista australiano è sceso in campo al Wells Fargo Center di Philadelphia per la prima volta da quando ha cambiato squadra. Ieri avevamo riportato le parole di Jacque Vaughn, head coach dei Nets, che aveva detto che sarebbe stato l’ambiente più ostile della sua carriera.

In effetti i fan dei Sixers non si sono risparmiati, e sono arrivati diversi fischi e cori verso Ben Simmons. La prima scelta assoluta del Draft 2016 non è si è però fatta prendere dall’emozione. Nonostante la sconfitta dei suoi Nets, che hanno perso per 106 a 115, ha giocato piuttosto bene, sfiorando la tripla doppia con 11 punti, 11 assist e sette rimbalzi. A fine partita, Simmons ha detto:

“Penso di essere nel posto giusto. Sono felice e sto facendo quello che amo. Quindi essere là fuori e avere questo tipo di emozioni è fantastico. Ovviamente non era il risultato che volevamo, è frustrante perdere una partite del genere, ma può essere un buon passo in avanti. Mi aspettavo di peggio [dai tifosi Sixers]”

Simmons ha anche detto che non tutti lo hanno insultato nel corso della partita, e anzi qualcuno ha finito per fare il tifo per lui:

“E’ stato bello avere ancora un po’ di supporto qui a Philadelphia. I tifosi di una vita, ancora continuano a sostenermi, ed è stato molto bello vedere questo. Penso di aver fatto alcune cose a Philadelphia che possono essere rispettate. Non penso che abbiamo avuto solo dei brutti momenti”

