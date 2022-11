Kyrie Irving domenica è tornato a giocare: ad accoglierlo davanti al Barclay’s Center un gruppo di manifestanti che supportavano il suo ritorno in campo. Una folla che ha attirato l’attenzione di Jaylen Brown che, tramite un tweet, si è in qualche modo complimentato con queste persone. Dopo l’allenamento di ieri, però, il giocatore dei Boston Celtics ha tenuto a fare qualche precisazione.

Nei giorni scorsi Jaylen Brown aveva condiviso il tweet dove si vedeva una grande folla di persone davanti al Barclays Center: si tratta dei membri dell’Israel United in Christ che, domenica prima della partita dei Nets, hanno distribuito dei volantini con scritto “La verità sull’antisemitismo” e “La verità sulla schiavitù”.

Tutte quelle persone erano lì per sostenere il ritorno in campo di Kyrie Irving e il tweet di Brown ha lasciato perplesse molte persone, tanto che il giocatore ha dovuto cancellarlo. Al termine dell’allenamento di ieri, il numero 7 dei Boston Celtics ha tenuto a precisare la sua posizione:

Celtics Jaylen Brown on his tweets from last night.

“I saw a large group of people from our community showing support for (Kyrie) and his return. Me being proud of that support does not mean I endorse or celebrate some of the things that were being done or being said” pic.twitter.com/xGYb2L6bay

— Jamal Collier (@JamalCollier) November 21, 2022