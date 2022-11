Programmazione NBA Sky, le gare in palinsesto dal 19 al 27 novembre

Ci lasciamo alle spalle il primo mese di stagione regolare e, come di consueto, gli equilibri vanno definendosi poco a poco. Nel mezzo performance strabilianti, tante sorprese e qualche infortunio di troppo.

Di seguito la programmazione del canale tematico Sky Sport NBA – 209 della piattaforma satellitare –, che offre le telecronache in italiano in esclusiva delle migliori partite, anche con commento originale (fino a 12 ogni settimana).

Programmazione Sky Sport NBA, le partite trasmesse dal 19 al 27 novembre: date, orari, telecronisti, repliche

È la settimana del Thanksgiving Day, giornata che coincide con la seconda pausa stagionale. La NBA si ferma per una notte, anche se non sempre è stato così. Alcune partite in palinsesto andranno in simulcast sul canale vetrina del pacchetto Sport, Sky Sport Uno (numero 201). Entriamo nel dettaglio.

Domenica 20 novembre

New York Knicks @ Phoenix Suns, in diretta alle 21:30 su Sky Sport Uno.

Telecronaca live in italiano affidata a Flavio Tranquillo con il commento tecnico di Davide Pessina.

Notte tra lunedì 21 e martedì 22 novembre

Golden State Warriors @ New Orleans Pelicans, in diretta alle 2:00 su Sky Sport Uno (canale 201).

Commento live in lingua originale. Repliche nella giornata di martedì 22 novembre con la telecronaca italiana di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna.

Notte tra lunedì 21 e martedì 22 novembre

Portland Trail Blazers @ Milwaukee Bucks, in diretta alle 2:00 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento in lingua originale.

Notte tra martedì 22 e mercoledì 23 novembre

Brooklyn Nets @ Philadelphia 76ers, in diretta all’1:30 su Sky Sport Uno (canale 201).

Commento live in lingua originale.Repliche nella giornata di mercoledì 23 novembre, con telecronaca in italiano affidata ad Alessandro Mamoli e Marco Crespi.

Sacramento Kings @ Memphis Grizzlies, in diretta alle 2:00 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in lingua originale.

Notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 novembre

Boston Celtics @ Dallas Mavericks, in diretta all’1:30 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in lingua originale. Repliche nella giornata di giovedì 24 novembre, con telecronaca in italiano di Dario Vismara e Matteo Soragna.

Philadelphia 76ers @ Charlotte Hornets, in diretta all’1:00 su Sky Sport NBA

Commento live in lingua originale.

Sabato 26 novembre

Toronto Raptors @ Dallas Mavericks, in diretta alle 23:00 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in italiano di Francesco Bonfardeci e Marco Crespi.

Notte tra sabato 26 e domenica 27 novembre

Utah Jazz @ Phoenix Suns, in diretta alle 3:00 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in lingua originale.

Domenica 27 novembre

Minnesota Timberwolves @ Golden State Warriors, in diretta alle 21:30 su Sky Sport Uno (canale 201).

Commento live in italiano di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

Miami Heat @ Atlanta Hawks, in diretta alle 23:00 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in lingua originale.