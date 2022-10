Programmazione NBA Sky: le partite in onda dal 25 al 30 ottobre

Meno di una settimana di stagione regolare NBA e l’imprevedibilità la fa da padrona: 0-3 i Sixers a Est, 3-0 Jazz e Blazers nella Western Conference. I record contano poco ora, ma seguire lo svolgimento sarà quanto mai interessante. Di seguito la programmazione del canale tematico Sky Sport NBA – 209 della piattaforma satellitare –, che offre le telecronache in italiano in esclusiva delle migliori partite, anche con commento originale (fino a 12 a settimana).

Sky Sport NBA, le partite trasmesse dal 25 al 30 ottobre: date, orari, telecronisti, repliche

Ja Morant ha già sfiorato i 50 punti nelle prime uscite stagionali. Non ha bisogno di motivazioni extra, ma la partita contro i Nets potrebbe essere una di queste. Alcune partite in palinsesto andranno anche su Sky Sport Arena (canale 204) o in simulcast sul canale vetrina del pacchetto Sport, Sky Sport Uno (numero 201). Vediamo il dettaglio.

Notte tra lunedì 24 martedì 25 ottobre

Brooklyn Nets @ Memphis Grizzlies, in diretta alle 2:00 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento in lingua originale.

Notte tra martedì 25 e mercoledì 26 ottobre

Detroit Pistons @ Washington Wizards, in diretta all’1:00 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in lingua originale.

Phoenix Suns @ Golden State Warriors, in diretta alle 4:00 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in lingua originale. Repliche nella giornata di mercoledì 26 ottobre, con telecronaca in italiano affidata a Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

Notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre

Charlotte Hornets @ New York Knicks, in diretta all’1:30 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in lingua originale.

Brooklyn Nets @ Milwaukee Bucks , in diretta all’1:30 su Sky Sport Arena (canale 204).

Commento live in lingua originale. Repliche nella giornata di giovedì 27 ottobre su Sky Sport NBA, con telecronaca in italiano affidata a Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua.

Miami Heat @ Portland Trail Blazers, in diretta alle 4:00 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in lingua originale

Notte tra giovedì 27 e venerdì 28 ottobre

Dallas Mavericks @ Brooklyn Nets, in diretta all’1:30 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in lingua originale. Repliche nella giornata di venerdì 28 ottobre su Sky Sport NBA, con telecronaca in italiano affidata a Dario Vismara e Matteo Soragna.

Sacramento Kings @ Memphis Grizzlies, in diretta alle 4:00 su Sky Sport NBA. (canale 209).

Commento live in lingua originale.

Notte tra venerdì 28 e sabato 29 ottobre

Cleveland Cavaliers @ Boston Celtics, in diretta all’1:30 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in lingua originale.

Notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre

Miami Heat @ Sacramento Kings, in diretta a mezzanotte su Sky Sport NBA (canale 209)

Telecronaca live in italiano affidata a Francesco Bonfardeci, con il commento tecnico di Marco Crespi.

Toronto Raptors @ Miami Heat, in diretta alle 3:0

Domenica 23 ottobre

Portland Trail Blazers @ Los Angeles Lakers, in diretta alle 21:30 su Sky Sport NBA (canale 209).

Telecronaca live in italiano affidata a Flavio Tranquillo con il commento tecnico di Davide Pessina.