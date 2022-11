NBA, Luka Doncic mette a referto la sua 50esima tripla doppia

Guidati da uno straordinario Doncic, i Mavs hanno battuto Denver per 127-99 in una serata da ricordare per il fortissimo talento sloveno. Con la tripla doppia da 33 punti, 12 rimbalzi e 11 assist fatta registrare contro i Nuggets, Luka Doncic è diventato il decimo giocatore della storia NBA con 50 triple doppie in carriera. Doncic ci ha messo 278 partite per arrivare a quota 50, una partita in meno rispetto alla leggenda dei Lakers Magic Johnson. Lo sloveno dei Mavs è il secondo giocatore più veloce della storia ad arrivare a questo numero di triple doppie. Il primo fu Oscar Robertson, che ci mise solo 111 partite.

Tra i dieci giocatori con almeno cinquanta triple doppia in carriera c’è anche l’attuale head coach di Dallas, Jason Kidd. Kidd è quarto nella classifica di tutti i tempi con 107 triple doppie, e ha commentato così il record storico raggiunto dal suo uomo franchigia:

“Sta già riscrivendo i libri di storia. E’ molto bello. Oscar [Robertson] è veramente speciale, quindi essere dietro solo a lui, essere il secondo più veloce ad arrivare a 50 fa capire quanto sia speciale”

Secondo ESPN Stats & Information, è anche la 25esima partita in cui Doncic mette a referto una tripla doppia segnando almeno 30 punti. In questa speciale classifica è quinto nella storia, dietro solo a Robertson, Russell Westbrook, LeBron James e James Harden. Il giovane prodigio sloveno non ha parlato troppo di questo suo nuovo record, anche perché ci ha ormai abituato a riscrivere primati nei suoi cinque anni in NBA:

“E’ fantastico. Ogni volta che me lo chiedete, ho sempre la stessa risposta. E’ davvero un piacere. Sono davvero grato di essere qui e di fare quello che sto facendo”

