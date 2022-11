NBA, Gilbert Arenas ospite degli Wizards nella partita contro Miami

Gli Washington Wizards hanno regalato ai propri tifosi una partita memorabile con una vittoria post-overtime contro i Miami Heat (107-106). La ciliegina sulla torta è poi arrivata dalla presenza di tre ex-bandiere della squadra come Gilbert Arenas, Caron Butler e Antawn Jamison, acclamati a gran voce dal pubblico della capitale.

Il protagonista assoluto della serata è stato sicuramente Agent Zero, che ha avuto l’occasione di rispondere ad alcune curiosità dei reporter. Tanto per cominciare, Arenas ha indicato i due giocatori in attività più simili a lui per stile di gioco: Damian Lillard e James Harden, indicando lo stesso Lillard e Luka Doncic come cestisti ideali per prendere il tiro finale di una partita.

Gilbert Arenas says the two players who remind him most of himself in today’s game are Damian Lillard and James Harden. He said if he had to choose one player to take the last shot, it’s Dame with “Luka as a close second.”

