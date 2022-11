Charles Barkley ammonisce Ja Morant: “Deve imparare a migliorare i suoi compagni”

Charles Barkley ogni volta che apre bocca non è mai banale. Questa volta l’ex Phoenix Suns, ora opinionista per TNT, si è espresso sulle recenti partite di Ja Morant che, nonostante le grandi prestazioni, deve imparare a coinvolgere e migliorare i suoi compagni di squadra:

“La prossima evoluzione di Ja è che deve imparare a migliorare i giocatori intorno a lui. Ora, quando sei un grande giocatore, puoi ottenere un canestro quando vuoi. Non ha ancora aggiunto quella qualità al suo gioco, ma per portarlo al livello successivo, a volte quando fa un’azione, deve pensare: ‘Posso superare questo ragazzo, ma devo fare in modo che questo compagno di squadra sia dentro la partita. Questo ragazzo deve essere in ritmo.’

Charles Barkley si è espresso in questo modo prima della partita dei Memphis Grizzlies contro i New Orleans Pelicans, conclusa poi 113-102 per la franchigia della Louisiana.

Morant ha chiuso la gara con 36 punti, 8 rimbalzi, 4 assist e 3 recuperi reagendo alle critiche di Chuck dopo la partita con un tweet eloquente che è meglio non tradurre.

