NBA, Ja Morant lascia il campo per un infortunio

Nonostante la vittoria contro gli Oklahoma City Thunder (121-110) i Memphis Grizzlies potrebbero avere un grosso problema. Durante l’ultimo quarto della partita, infatti, Ja Morant è dovuto uscire dal campo a causa di un infortunio alla caviglia.

Il playmaker era infatti concentrato su un rimbalzo quando Loguentz Dort ha inavvertitamente colpito il giocatore, portando la caviglia di Morant a compiere un movimento innaturale. L’uomo-franchigia di Memphis ha lasciato il parquet immediatamente, aiutato dallo staff medico.

Ja Morant has left tonight's game after rolling his ankle in the 4th quarter. pic.twitter.com/WUwq7Yi2jn

— Bally Sports Oklahoma (@BallySportsOK) November 19, 2022