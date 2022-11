NBA, C.J. McCollum: “Ho giocato di m***a ultimamente”

È tornato finalmente il vero C.J. McCollum. È tornato dopo 4 partite molto molto complicate che lo hanno visto chiudere con 9.5 punti di media e un orrendo 15/55 al tiro complessivo (includendo un 4/24 da dietro l’arco).

Doveva risvegliarsi prima o poi e lo ha fatto nel migliore dei modi contro i Memphis Grizzlies. Per lui una prestazione magnifica chiusa con 30 punti e 11/23 al tiro di cui 7/13 da dietro l’arco, aggiungendo anche 9 assist per portare i suoi alla vittoria 112-103 nonostante l’assenza di Zion Williamson.

Il numero 3 ex Portland Trail Blazers si è espresso in questo modo dopo la bella vittoria contro Ja Morant e compagni:

“Ultimamente stavo giocando di m***a e stavo tirando davvero male, il che non è normale. In generale non sono molto bravo nel resto, ma posso comunque tirare. È stato frustrante non poter aiutare la mia squadra come volevo e non avere l’energia necessaria. Mi sentivo una m***a.“