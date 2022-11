NBA, infortunio al piede per Desmond Bane: svelati i tempi di recupero

Come annunciato pubblicamente dai Memphis Grizzlies nelle scorse ore, Desmond Bane, rimasto vittima di un infortunio al piede durante la partita di venerdì scorso contro i Minnesota Timberwolves, ha sfortunatamente riportato una significativa lesione all’alluce e verrà rivalutato dallo staff medico della franchigia tra non meno di venti giorni. I Grizzlies dunque, sebbene ormai prossimi a riaccogliere in campo un pilastro del progetto come Jaren Jackson Jr, non potranno schierare contemporaneamente tutte le loro stelle per altre tre settimane almeno.

L’infortunio in questione, apparso per la verità da subito assai doloroso e vincolante, prolungherà drasticamente la spiacevole convalescenza della guardia dei Grizzlies, rimasta ai box in via precauzionale già domenica scorsa, quando Memphis ha incassato una sorprendente sconfitta ad opera degli Washington Wizards.

Bane, giunto ormai alla sua terza stagione NBA, sta dimostrando con sempre più notevole continuità tutto il suo talento, avanzando così una serissima candidatura al ruolo di scudiero di Ja Morant e secondo miglior realizzatore della squadra. Il prodotto di TCU, infatti, nelle dodici partite stagionali disputate sinora ha saputo mantenere una media di 24.7 punti, 4.9 rimbalzi e 4.8 assist, regalando ad analisti e appassionati lampi di grande sicurezza tecnica e saggi di sorprendente QI cestistico.

