NBA, Kevin Durant su Irving: “È un giocatore e non vede l’ora di giocare”

I Brooklyn Nets hanno continuato la loro corsa nella notte, in quel di Los Angeles, dominando i Clippers per 110-95. Si tratta della loro quarta vittoria consecutiva, tutte senza Kyrie Irving, il quale sta scontando le sue cinque partite di squalifica. Kevin Durant, al termine della gara, ha parlato in questa maniera della situazione:

“Non vede l’ora di giocare… sapete, Ky è un giocatore, ama giocare. Quindi speriamo che tutte queste cose siano finalmente archiviate e che possiamo lasciarci questo momento alle spalle. Speriamo che torni presto in campo”.

La squalifica comminata dai Nets è stata di almeno 5 partite e il playmaker – ora – dovrebbe poter tornare ad unirsi alla squadra. Secondo le ultime informazioni raccolte da Woj, c’è ottimismo. Detto questo, l’insider NBA ha anche aggiunto che in questa carrellata di trasferte da parte di Brooklyn, sarà difficile rivedere Kyrie in campo. Quel che è certo è che stanotte non giocherà contro i Lakers come ha confermato Jacque Vaughn. Durant ha aggiunto:

“Non controlliamo il ritorno di Kyrie. Non sappiamo quando tornerà. Come giocatori cerchiamo di concentrarci sulle partite e sugli allenamenti. Cerchiamo di concentrarci su ciò che possiamo fare e, qualunque cosa accada, accadrà. In questo momento sta andando al di là delle teste di molti di noi, quindi dobbiamo solo controllare ciò che possiamo.”

Questo ritorno potrebbe aver luogo il 20 novembre contro i Grizzlies al Barclays Center.

