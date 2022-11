NBA, LeBron James infastidito dalle poche chiamate arbitrali a favore

Sentire LeBron James lamentarsi dell’operato arbitrale è sicuramente una notizia degna di nota. Dopo la nona sconfitta dei suoi Lakers (arrivata peraltro contro i rivali cittadini dei Clippers), The King ha espresso infatti la propria frustrazione a causa delle poche chiamate a favore.

Secondo la superstar sarebbe infatti la terza partita in cui gli ufficiali di gara ignorano dei contatti irregolari, per poi confessare successivamente di aver sbagliato. Intervistato nel postpartita, James ha ironicamente sottolineato la necessità di flopping per ottenere un tanto agognato fischio a favore:

Adoro il contatto, ma vorrei che il fischietto venisse usato quando vengo colpito. Ancora una volta [solo] tre tiri liberi. Ho visto molti altri giocatori stanotte che sono andati ai liberi 9 o 13 volte tirando dalla distanza. Devo imparare a floppare o a fare qualcosa di simile. Muovere la testa all’indietro o fare qualche gesto per arrivare alla linea dei tiri liberi, perché sentire “non l’avevo visto” sta diventando ripetitivo. È la terza partita di fila che lo sento.

Looks like LeBron’s gotta work on his flopping skills 😅 pic.twitter.com/Rp7ilvf3sH — Yahoo Sports (@YahooSports) November 10, 2022

LeBron James, Kevin Huerter e la questione arbitrale

Dati alla mano, i 4.8 tiri liberi a partita rappresentano un career-low per LeBron, abituato ad andare in lunetta decisamente di più (anche in funzione del proprio stile di gioco, basato prevalentemente sulle penetrazioni).

Sebbene le dichiarazioni di James siano chiaramente influenzate dal periodo negativo della propria squadra, la questione arbitrale è da tempo al centro di discussioni nel mondo NBA. L’introduzione nel 2021 di regole finalizzate a ridurre l’impatto di pratiche di foul drawing ha sicuramente portato dei benefici, creando però delle evidenti inconsistenze di partita in partita.

James si aggiunge a una lunga lista di giocatori scontenti a riguardo, che include ad esempio Kevin Huerter, recentemente finito sotto i riflettori per delle lamentele in seguito a una sconfitta dei propri Kings contro i Golden State Warriors.

