Nuovo capitolo nel caso Kyrie Irving, con il giocatore che potrebbe essere reintegrato dai Brooklyn Nets domenica in vista della partita contro Memphis. Il giocatore salterà la partita di giovedì notte contro Portland, ma la fine della sua sospensione – durata ben due settimane – è sempre più vicina.

Secondo Adrian Wojnarowski di ESPN c’è la possibilità che Kyrie Irving venga reintegrato dai Nets domenica. Sulla questione ha parlato anche la NBPA tramite il direttore esecutivo Tamika Tremaglio che dichiara come il numero 11 di Brooklyn si sia pentito di ciò che ha fatto ed è pronto a lavorare per proteggere la comunità ebraica:

NBPA's Tamika Tremaglio to ESPN: "He has been grappling with the full weight of the impact of his voice and actions, particularly in the Jewish community. Kyrie rejects antisemitism in any form, and he’s dedicated to bettering himself and increasing his level of understanding." https://t.co/2JuDJvgCcy

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 17, 2022