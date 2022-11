Dopo due sconfitte consecutive i Miami Heat tornano al successo e lo fanno grazie a Jimmy Butler: il numero 22 segna 35 punti, trascinando la sua compagine alla vittoria all’overtime. Una prestazione molto positiva per coach Erik Spoelstra che voleva una risposta dopo le difficoltà nelle scorse partite.

35, 10 & 8. Jimmy took it to another level tonight. pic.twitter.com/ppQreZpWe7

Oltre a Jimmy Butler un altro protagonista della vittoria di Miami è stato Kyle Lowry (10 punti e tre assist per lui) che nel post partita commenta così la prestazione del suo compagno di squadra:

"Jimmy is one of a kind, and I want to get him in situations where he has a mismatch."

Kyle Lowry speaks about creating situations for Jimmy Buttler to take advantage of mismatches. @MiamiHEAT | #HEATCulture pic.twitter.com/0M8wrwsT1T

