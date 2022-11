NBA, Jefferson critica LeBron: “Il rinnovo coi Lakers l’errore più grande della sua carriera”

Non è certo il momento migliore della carriera di LeBron James. I suoi Los Angeles Lakers stanno vivendo un inizio di stagione a dir poco complicato e anche dal punto di vista personale le cose si sono messe male, visto l’infortunio all’inguine avvenuto questa notte.

Nell’annata in cui LeBron dovrebbe, a meno di ulteriori acciacchi fisici, superare Kareem Abdul-Jabbar in testa alla classifica dei migliori marcatori all-time, i problemi per la squadra sembrano essere davvero parecchi. Confusione, problemi fisici, mancanza di tiratori, difesa inesistente e un’alchimia di squadra ancora lontana dall’essere trovata. Insomma, i Lakers sembrano davvero una polveriera, visto anche il record di 2-8.

Il rinnovo avvenuto questa estate, vista la situazione, appare davvero una scelta infelice per un giocatore giunto alle ultime stagioni della carriera. Scelta criticata aspramente anche da qualcuno che conosce bene LBJ: Richard Jefferson, compagno del Re nella storica vittoria del 2016.

Jefferson: “LeBron ha avuto fiducia”

Così ha parlato Jefferson sulla situazione dei Lakers e sull’accordo firmato da LeBron lo scorso agosto, che lo vedrà legato ai losangelini fino al 2024-2025:

“Non gli ho ancora parlato, ma credo che firmare quella estensione sia stato il più grosso errore della sua carriera. E ne sono convinto” “Penso lo abbia fatto perché aveva fiducia nella franchigia. Ha pensato ‘So che avete due scelte, io vi mostrerò la mia fiducia così voi potrete fare le vostre mosse’. Si sapeva che tipo di squadra era questa, lo scorso anno” “Un anno fa la squadra era questa, ma non hanno ancora giunto pezzi importanti”

