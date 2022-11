Si avvicina la fine della sospensione di Kyrie Irving, ma per il giocatore dei Brooklyn Nets il futuro è ancora incerto: Nike ha annunciato la fine della collaborazione con lui, mentre sia LeBron James che Adam Silver si schierano al fianco della stella dei Nets. Proprio il commissioner NBA ha incontrato Irving per farsi spiegare la situazione.

Adam Silver addressing a conference in Washington today, says following meeting with Kyrie Irving, that he has "no doubt that [Irving] is not antisemitic."

Intervistato dal New York Times il commissioner NBA Adam Silver si sofferma sul caso di Kyrie Irving, sospeso per cinque partite dai Nets dopo aver condiviso il link di un film – considerato dalla critica – antisemita:

Silver parla anche di Amazon Prime [versione USA], piattaforma streaming che ospita il film incriminato:

Visto il putiferio del caso di Kyrie Irving, la Nike ha deciso di chiudere la collaborazione con la stella dei Nets, come afferma il co-fondatore dello swoosh Phil Knight in un’intervista:

LeBron James si schiera al fianco del suo ex compagno di squadra, chiedendo tramite un tweet di farlo tornare a giocare una volta finita la sospensione:

💭 I told you guys that I don’t believe in sharing hurtful information. And I’ll continue to be that way but Kyrie apologized and he should be able to play. That’s what I think. It’s that simple. Help him learn- but he should be playing. What he’s asked to do to get back on

— LeBron James (@KingJames) November 10, 2022