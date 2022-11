NBA, Precious Achiuwa infortunato alla caviglia

I Toronto Raptors dovranno fare a meno di uno dei propri giocatori di rotazione più importanti in questo inizio di stagione. Precious Achiuwa ha infatti riportato un infortunio alla caviglia durante il match tra i canadesi e gli Houston Rockets, terminato con una vittoria di Toronto per 116-109.

L’entità dell’infortunio è apparsa da subito piuttosto seria: Achiuwa è infatti uscito dal campo solo grazie all’aiuto dello staff medico dopo aver tentato una schiacciata nell’ultimo quarto di gioco. Il 23enne ha eseguito una risonanza magnetica dopo la partita, riportando una parziale rottura del legamento della caviglia destra; i tempi di recupero sono ancora incerti.

After undergoing an MRI last night, Precious Achiuwa has been diagnosed with partial ligament tears in his right ankle. He'll wear a walking boot for the next 10 days and is out indefinitely.

