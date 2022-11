NBA, Antetokounmpo: “Dio ha deciso che non posso segnare da 3 per mantenermi umile”

Giannis Antetokounmpo sta migliorando – per quanto possibile – le sue stats dal campo. In questa particolare stagione, il greco sta viaggiando con una media di 32.6 punti (career high), 12.9 rimbalzi (career high), 5.8 assist ad allacciata di scarpa. Cifre irreali per Antetokounmpo che in una statistica non riesce a migliorare – per fortuna degli avversari: stiamo parlando del tiro da dietro l’arco.

Nel momento in cui scriviamo, Giannis sta viaggiando con il 27.6% per quanto riguarda il tiro da 3 punti. Un limite che Antetokounmpo ha provato a spiegare in maniera quasi filosofica, riprendendo – peraltro – un vecchio concetto di Shaq:

“Non posso avere tutto dalla vita. Non posso essere bello, atletico, bellissimi figli, bellissima moglie, grande famiglia, grandi compagni di squadra, grandi allenatori, dominare in area, rimbalzi, schiacciate, eurostep. Non posso avere anche il tiro: Dio ha deciso che non posso segnare da 3 per mantenermi umile.”

